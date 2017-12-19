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Минстрой ожидает рекордный объем ипотечных кредитов в 2017 году

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19.12.2017

Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2017 года может достигнуть 2 трлн рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

«У нас в 2014 году был рекорд по объему ипотечных кредитов в денежном выражении — люди взяли на 1 трлн 860 млрд рублей. Докладываю вам наши прогнозы — в текущем году может быть выдано ипотечных кредитов на сумму близкую к 2 трлн рублей», — заявил он. В количественном выражении выдача ипотеки также станет рекордной, Минстрой ожидает более 1 млн кредитов по итогам 2017 года, продолжил Мень.

Глава Минстроя связал рост ипотечного кредитования со снижением банковских ставок. «Наконец-то преодолен психологический рубеж: на сегодняшний день ставки на „вторичке“ — 10%, по новостройкам — 9,8%», — сказал министр. Так, на 1 ноября 2017 года ипотечных кредитов уже выдано на сумму 1,5 трлн рублей, что на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года, указал Мень.

Ипотечный сектор удержит объем ввода нового жилья на уровне 76-78 млн кв. м по итогам 2017 года, считает Мень. В настоящее время разрешения на ввод получают проекты, заложенные в кризисном для строительства 2015 году, отметил он.

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