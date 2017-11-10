Минсельхоз может провести зерновые интервенции в начале 2018 года. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, выступая на конференции Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции.

«Мы готовимся к интервенциям, и в случае необходимости первые месяцы года будут ознаменованы тем, что в рамках запланированных государственных средств мы подрегулируем процесс», — сказал он.

Ранее Хатуов сообщал, что зерновые интервенции могут пройти в нескольких российских регионах в декабре 2017 года.

В то же время вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что Минсельхоз рассматривает два сценария стабилизации падающих цен на зерно: проведение закупочных интервенций и стимулирование экспорта, передает ТАСС.