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Минобрнауки в 2017 г создаст 40 центров инноваций на базе российских вузов

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25.08.2017

Министерство образования и науки РФ 1 сентября представит вузам предложение по созданию центров инноваций и соцразвития, в общей сложности в 2017 году планируется создать 40 таких центров. Об этом сообщила заместитель министра Людмила Огородова на совещании «Подготовка кадров в системе профессионального образования для инновационного развития экономики Республики Марий Эл», которое проходит в пятницу в Йошкар-Оле.

«Модель создания центров инноваций [и соцразвития] будет представлена 1 сентября, но заявки вузы должны будут подать до 1 октября», — сказала она.

По словам Огородовой, в 2017 году из 40 таких центров 30 будет создано в регионах, вне Москвы и Петербурга, передает ТАСС.

Как ранее сообщала заместитель министра, при составлении списка организаторы будут ориентироваться на мониторинг эффективности вузов. Для этого из него выделят ряд приоритетных показателей. Предстоит определить и перечень вариативных показателей, который предложат вузам.

Для создания центра инновационного и технологического развития университет, по словам Огородовой, должен иметь в своей инфраструктуре технопарк, инжиниринговый центр или бизнес-инкубатор.

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