Минобрнауки: ученые степени в РФ смогут присуждать по совокупности научных статей

Законопроект о научной и инновационной деятельности, который в конце апреля обсудил экспертный совет при комитете по науке Госдумы, предполагает, в частности, возможность присуждения ученой степени по совокупности опубликованных работ, сообщил ТАСС директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев.

По его словам, первое экспертное обсуждение законопроекта «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», который должен прийти на смену принятому более 20 лет назад закону «О науке и государственной научно-технической политике», состоялось 26 апреля на закрытом заседании Экспертного совета при комитете по образованию и науке Госдумы.

«Упрощение порядка присуждения степеней — тоже одна из предлагаемых новелл (дополнение к своду законов — прим. ТАСС) законопроекта. Активный и результативный исследователь, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты, формирует научный коллектив — таких людей просто необходимо „разгрузить“ от лишних формальностей, упростить процедуру публичного признания их квалификации. Поэтому предложено достаточно простое решение — по совокупности работ», — сказал Матвеев.

«Любая публикация в достойных журналах или патент подтверждает, что полученный результат действительно нов, интересен, возможно, промышленно применим. Если таких результатов достаточно — зачем излишне усложнять процедуру формальными требованиями? Вхождение в «большую» науку не должно быть простым, но оно и не должно превращаться в «бег с препятствиями», — добавил представитель Минобрнауки.