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Минобрнауки разместит во "ВКонтакте" лекции и пособия для студентов

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11.12.2017

Министерство образования и науки и социальная сеть «ВКонтакте» заключили соглашение о взаимодействии, передает ТАСС.

В сообществе Минобрнауки будут выкладывать научные лекции специалистов ведущих вузов страны.

«Все лекции будут выложены на нашей официальной странице „ВКонтакте“ и доступны для просмотра в любое удобное время. Часть из уже доступных лекций мне удалось просмотреть самой, и они действительно уникальны по своему содержанию», — сказала министр образования Ольга Васильева .

Трансляции лекций регулярно проходят под хэштегом #ЛекторийМинобрнауки. В проекте принимают участие федеральные и региональные университеты, включая МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и другие учебные заведения.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/43664

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