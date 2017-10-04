Минобрнауки будет проверять объективность каждой школьной медали
04.10.2017
Объективность всех школьных медалей будет проверяться. Об этом в среду заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пресс-конференции, сообщает ТАСС.
«Каждую медаль мы сейчас будем проверять. У нас есть история в этом году, когда медали в 30% не соответствуют на самом деле», — сказала Васильева.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил региональных министров уделить особое внимание ситуации с медалистами, оценив, насколько объективно выпускникам школ в их регионах выдаются медали «За особые успехи в учении».
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