Минобрнауки будет проверять объективность каждой школьной медали

Объективность всех школьных медалей будет проверяться. Об этом в среду заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Каждую медаль мы сейчас будем проверять. У нас есть история в этом году, когда медали в 30% не соответствуют на самом деле», — сказала Васильева.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил региональных министров уделить особое внимание ситуации с медалистами, оценив, насколько объективно выпускникам школ в их регионах выдаются медали «За особые успехи в учении».