Минобороны РФ обеспечило жильем около 114 тыс. военнослужащих в 2016 году. Об этом в понедельник сообщил начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

«Задачи по обеспечению военнослужащих постоянным и служебным жильем военнослужащих, поставленные перед органами жилищного обеспечения в 2016 году, в целом выполнены, а по некоторым показателям даже перевыполнены. В 2016 году департаментом и региональными управлениями жилищного обеспечения выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 114 тысяч военнослужащих», — сказал Пирогов.

По его словам, 5,2 тыс. военнослужащих были обеспечены квартирами, 6,3 тыс. — жилищными субсидиями, 29 тыс. — служебным жильем, 59 тыс. военнослужащих получили компенсацию за найм жилья и 14 тыс. военнослужащих приобрели квартиры благодаря накопительно-ипотечной системы.

Кроме того, по словам Пирогова, в 2016 году более 20 тыс. человек были включены в накопительно-ипотечную систему для военнослужащих, что превысило плановые показатели на 20%.