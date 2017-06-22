Минобороны рассекретило уникальные документы маршала Баграмяна

Сегодня Минобороны России сообщило, что уникальные документы из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны РФ о событиях в первые дни Великой Отечественной войны теперь можно найти на сайте ведомства. В частности, цикл опубликованных документов содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний военачальников, среди которых маршал Советского Союза Иван Баграмян.

«Уникальной особенностью представленных документов являются строгие и по-военному четкие формулировки советских военачальников при оценке состояния вверенных им войск накануне войны», — рассказали в Минобороны.

По информации ТАСС, в документах содержится информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года», обнародованы данные о степени готовности к началу войны оборонительного рубежа по линии государственной границы. Многие военачальники также поделились уникальными воспоминаниями об обстановке, в которой части и соединения впервые вступили в бой с немецко- фашистскими войсками.

Напомним, что в мае прошлого года в сквере Танкистов города Орла состоялся митинг, приуроченный к открытию памятника Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну. Отметим, что 5 августа 1963 года Иван Христофорович Баграмян вместе с нашим земляком Михаилом Бычковым зажег Вечный огонь в сквере Танкистов.

Напомним также, что сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби в Орле состоится акция «Свеча памяти».

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