Минкультуры впервые с 2014 года отмечает рост выезда российских туристов за рубеж

Минкультуры впервые с 2014 года фиксирует рост выезда российских туристов за рубеж, сообщает ТАСС. Об этом сообщила на конференции «Туризм в России: инвестиции в будущее» заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«На выездном рынке мы впервые фиксируем рост после падения критичного для зарубежных стран, для которых российский турист всегда был донором, — впервые с 2014 года», — сказала Манилова. «Улучшается социально-экономическая ситуация, стабильность, улучшается курсовая разница», — добавила она.

По ее словам, российские туристы активно выбирают Китай в качестве места отдыха. «Плюс 31% по итогам 9 месяцев 2016 года», — сообщила Манилова.

Греция, по ее словам, показывает плюс 20% российского турпотока. «Греция не дешевая страна, и это является не только результатом того, что турецкое направление было закрыто, но и потому, что с большим успехом прошел национальный год Россия-Греция», — пояснила она.