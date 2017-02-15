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  3. Минкультуры впервые с 2014 года отмечает рост выезда российских туристов за рубеж

Минкультуры впервые с 2014 года отмечает рост выезда российских туристов за рубеж

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15.02.2017

Минкультуры впервые с 2014 года фиксирует рост выезда российских туристов за рубеж, сообщает ТАСС. Об этом сообщила на конференции «Туризм в России: инвестиции в будущее» заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«На выездном рынке мы впервые фиксируем рост после падения критичного для зарубежных стран, для которых российский турист всегда был донором, — впервые с 2014 года», — сказала Манилова. «Улучшается социально-экономическая ситуация, стабильность, улучшается курсовая разница», — добавила она.

По ее словам, российские туристы активно выбирают Китай в качестве места отдыха. «Плюс 31% по итогам 9 месяцев 2016 года», — сообщила Манилова.

Греция, по ее словам, показывает плюс 20% российского турпотока. «Греция не дешевая страна, и это является не только результатом того, что турецкое направление было закрыто, но и потому, что с большим успехом прошел национальный год Россия-Греция», — пояснила она.

Кроме того, как подчеркнула замминистра, «по итогам 9 месяцев 2016 года серьезно вырос Кипр — на 43%, и лидер — Тунис, который дает тысячекратный рост».

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