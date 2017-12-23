Минкомсвязи призывало взрослых и детей оставлять меньше информации о себе в соцсетях

Минкомсвязи подготовило методические рекомендации для взрослых и детей по повышению медиаграмотности, одним из ключевых пунктов которых является сокращение количества информации о себе, которую граждане выкладывают в социальные сети, пишет ТАСС. Об этом на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних сообщил замглавы министерства Алексей Волин.

Он уточнил, что концепция строится на таких вещах, как умение пользоваться интернетом и находить необходимую для себя информацию, умение отличать верифицированные источники информации от неверифицированных, обучение родителей средствам родительского контроля и предупреждение детей об опасностях в интернете.

«Четвертое касается и детей и родителей: обучение, что не надо распространять личную информацию о себе в соцсетях в интернете, потому что мы знаем, что очень часто и дети, и взрослые становятся жертвами преступных посягательств как раз в результате того, что они сами подсказали преступникам и злоумышленникам», — сказал Волин.

Пятым пунктом рекомендаций Волин отметил развитие у граждан здорового скептицизма. «Правило редактора: сомневайся во всем и проверяй все... Мы, когда в магазин приходим, первым делом мы смотрим срок действия продукции. Вот мы пытаемся обучить население, что прежде, чем вы что- то прочли в интернете, посмотрите, что является источником этого», — сказал замглавы Минкомсвязи.