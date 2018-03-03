Министр транспорта Соколов посетил аэропорт «Орел-Южный»

В ходе визита в Орловскую область министр транспорта РФ Максим Соколов посетил аэропорт «Орел-Южный» и выставку специализированной техники.

Министр транспорта РФ отметил высокий уровень орловских машин.

В ходе презентации было отмечено, что производимые машины и оборудование востребованы многими аэропортами. Они создаются с использованием передовых технологий в рамках программы импортозамещения.

Андрей Клычков подчеркнул, что в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина мощности местных предприятий готовы к увеличению заказов по производству техники и оборудования для аэропортов.

Максим Соколов также ознакомился с возможностями аэропорта «Орел-Южный».