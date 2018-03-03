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Министр транспорта пообещал выделить средства на ремонт Красного моста в Орле

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02.03.2018

Средства федерального бюджета на реконструкцию Красного моста в городе Орле будут выделены после подготовки ПСД и прохождении федеральной экспертизы.

Об этом заявил Министр транспорта РФ Максим Соколов во время посещения Красного моста в рамках своей рабочей поездки в город Орел. Вместе с Министром объекты транспортной инфраструктуры города посетил врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, члены регионального Правительства, руководители города Орла.

Глава администрации города Орла Александр Муромский проинформировал Максима Соколова о планах по реконструкции Красного моста. Состояние этого искусственного сооружения требует проведения работ по реконструкции с выносом пешеходных полос. Планируется укрепление и расширение моста.

Ориентировочная стоимость указанных работ составляет более 1,5 млрд рублей.

В 2018 году в рамках областной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 год» запланировано выделение 49,4 млн рублей на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию Красного моста.

Аукцион на разработку проектно-сметной документации реконструкции выиграла компания «ГК Строй Эксперт». В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.

Максим Соколов обсудил с руководством области и города технические аспекты проекта реконструкции и обещал включить объект в программу финансирования Минтранса РФ после подготовки проектно-сметной документации и получения положительного заключения федеральной экспертизы.

В этот же день Министр транспорта РФ и врио Губернатора области возложили цветы к монументу героям-танкистам и братской могиле в сквере Танкистов.

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