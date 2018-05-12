Минфин предложил урезать пенсионное обеспечение на 51,5 млрд. руб.

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в проекте поправок в бюджет, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, расходы по разделу «Социальная политика» в целом уменьшатся на 52,93 млрд рублей. В том числе предлагается уменьшить пенсионное обеспечение на 51,5 млрд рублей.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата сообщила, что реальный размер пенсий в России в годовом выражении вырос на 2,2% в первом квартале 2018 года. Отмечается, что средний размер назначенных пенсий в первом квартале составил 13 317 рублей.

В Пенсионном фонде России также рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Как отмечалось, повышение затронет 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,2 млн получателей социальных пенсий.