Минфин поддержал программу продовольственных карточек
10.05.2017
Министерство финансов РФ дало принципиальное согласие на реализацию программы продовольственной помощи малоимущим, сообщает ТАСС. Об этом сказал в кулуарах заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«У нас есть согласование с Минэкономразвития. Теперь нас поддержало Министерство финансов. Встречались с министром, и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания. Вопрос в сроках реализации, и сохраняется вопрос по источникам», — сказал министр.
Он добавил, что министр финансов Антон Силуанов принципиально поддержал программу продовольственной помощи. «Что касается источников (финансирования) — мы с Минфином пока работаем», — добавил Мантуров, напомнив, что программа может быть запущена не ранее следующего года.
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