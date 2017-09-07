Минфин может разместить третий выпуск ОФЗ для населения в сентябре
07.09.2017
Минфин может начать размещение третьего выпуск ОФЗ для населения (ОФЗ-н) в сентябре.
Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.
«У нас есть стратегическая установка и наше понимание, что в любой момент времени у граждан должна быть возможность приобрести облигации и здесь не должно быть временных разрывов. Как только будет полностью размещен текущий выпуск, мы сразу запустим следующий. Вопрос даже не месяца, а нескольких недель» — сообщил Вышковский. «Я думаю, что да», — ответил он на уточняющий вопрос, возможен ли запуск в сентябре.
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