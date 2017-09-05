Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции в России
05.09.2017
На фоне текущего курса доллара инфляция в России к концу может опуститься ниже уровня 3,5%, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Он отметил, что в опубликованном на прошлой неделе макропрогнозе, по которому инфляция прогнозировалась на уровне 3,5-3,7%, не учитывались последние данные, передает «Царьград».
«При сохранении текущего обменного курса она (инфляция — ред.) будет еще ниже», — сказал Орешкин.
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