Минэкономразвития и Минфин готовы запретить выдачу зарплаты наличными

Минэкономразвития и Минфин обсуждают план по запрету зарплаты наличными, а также ограничению оплаты наличными крупных покупок. Об этом сообщает RNS со ссылкой на печатные СМИ.

Как заявили источники издания, ведомства собираются прибегнуть к подобным мерам для борьбы с теневой экономикой.

«Решений нет, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось, говорит один из чиновников, одна из идей — ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения — предмет дискуссии», — сообщили в издательстве.