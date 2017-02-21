Минэкономразвития и Минфин готовы запретить выдачу зарплаты наличными
21.02.2017
Минэкономразвития и Минфин обсуждают план по запрету зарплаты наличными, а также ограничению оплаты наличными крупных покупок. Об этом сообщает RNS со ссылкой на печатные СМИ.
Как заявили источники издания, ведомства собираются прибегнуть к подобным мерам для борьбы с теневой экономикой.
«Решений нет, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось, говорит один из чиновников, одна из идей — ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения — предмет дискуссии», — сообщили в издательстве.
Также отмечается, что указанные предложения могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 годах.
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