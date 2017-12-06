Михаил Вдовин ответит на вопросы граждан в прямом эфире "Первого областного"
06.12.2017
Михаил Вдовин — в прямом эфире «Первого областного». Диалог с жителями региона начнется в 20 часов в четверг, 7 декабря. Первый заместитель председателя областного совета ответит на все интересующие вопросы орловчан. Круг тем не ограничен: от ЖКХ, ремонта дворов и домов, до борьбы с отписками чиновников.
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