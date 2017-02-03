Международные резервы РФ за неделю повысились на $6,6 млрд.

Международные резервы России за неделю — с 20 января до 27 января 2017 г. — повысились на $6,6 млрд (+1,7%) и составили $392,5 млрд, сообщил Банк России.

Увеличение резервов произошло вследствие однонаправленного воздействия положительной переоценки, поступлений средств в иностранной валюте от банков-резидентов и монетизации золота, пояснил регулятор.