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Международные резервы РФ за неделю повысились на $6,6 млрд.

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02.02.2017

Международные резервы России за неделю — с 20 января до 27 января 2017 г. — повысились на $6,6 млрд (+1,7%) и составили $392,5 млрд, сообщил Банк России.

Увеличение резервов произошло вследствие однонаправленного воздействия положительной переоценки, поступлений средств в иностранной валюте от банков-резидентов и монетизации золота, пояснил регулятор.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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