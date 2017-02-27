Места для размещения нестационарных торговых объектов в Орле разыграют на аукционе

Финансово-экономическое управление администрации города Орла объявило о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на территории города Орла в 2017 году.

Аукцион состоится 28 марта в 16 часов в малом зале администрации города Орла. На нем определят тех, кто будет вести торговлю по 44 адресам (всего 50 объектов). Это торговые объекты по реализации молока и кваса, искусственных и живых цветов, безалгокольных напитков и мороженого, поп-корна, сладкой ваты, кондитерских изделий, летние кафе, специализированные автоприцепы. Для каждого определены разные сроки размещения.

Начальная стоимость лота зависит от специализации объектов. Так, для одного квадратного метра летнего кафе она составит 928 рублей, для реализации разливного молока из автоцистерны — 2228 рублей. Дороже всего обойдется специализированный прицеп: начальная цена от 55692 рублей.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола при предъявлении платежного поручения (квитанции) об уплате стоимости лота в полном объеме.

Заявки на участие в аукционе подаются с 1 по 24 марта организатору аукциона — в комиссию по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 424 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.