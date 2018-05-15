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  3. Мэрия Орла оказывает помощь погорельцам из дома №3 по ул. Герцена

Мэрия Орла оказывает помощь погорельцам из дома №3 по ул. Герцена

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15.05.2018

Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Екатерина Данилевская заявила, что жителей дома проинформировали о возможности получения материальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам Данилевской, пока только жительницы пяти квартир обратились в администрацию с заявлениями на получение материальной помощи. Кроме того, проработан вопрос об оказании жильцам банных услуг, так как сейчас в доме отсутствует горячее и холодное водоснабжение. Жители также могут получить бесплатное горячее питание в столовой администрации города. Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта подготовило обращение в Правительства Орловской области с просьбой оказать содействие в решение проблем жильцов, возникших вследствие пожара.

В свою очередь, глава городской администрации Александр Муромский пороучил начальнику управления по безопасности Игорю Тарасову организовать очередную встречу с жителями, пострадавшими при пожаре.

«Еще раз организуйте встречу с жителями. Посмотрите, чем вы сможете им помочь. Оставьте свои контактные телефоны и номера телефонов единой диспетчерской службы. Погода портится, ожидаются дожди. Принимайте меры по упреждению электрических замыканий в квартирах», — сказал Муромский.

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