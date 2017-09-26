Мэрия Орла не приняла работы по замене освещения на центральных улицах
26.09.2017
Работы по энергосервисному контракту не приняты муниципалитетом. Об этом сообщил начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Дмитрий Зуев. По его словам, сейчас разногласия между администрацией города и компанией «Ростелеком», выполнявшей работы по замене освещения на центральных улицах, решаются в судебном порядке.
Замеры «Ростелекома» показывают, что освещенность соответствует норме. Однако в администрацию города поступают предписания ГИБДД, указывающие на ее недостаток. Работы по энергосервисному контракту муниципалитетом не приняты — точку в этом вопросе поставит суд.
Как проинформировал заместитель главы администрации города Роман Игнатушин, создана рабочая группа, которая до конца этой недели проверит все перекрестки, где установлены приборы видеофиксации на предмет освещенности, а также наличия разметки.
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