Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.09.2017 Вторник 14:23
сейчас в эфире
13:50
Телесериал
Три мушкетёра. 7-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Мэрия Орла не приняла работы по замене освещения на центральных улицах

Мэрия Орла не приняла работы по замене освещения на центральных улицах

Версия для печати

26.09.2017

Работы по энергосервисному контракту не приняты муниципалитетом. Об этом сообщил начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Дмитрий Зуев. По его словам, сейчас разногласия между администрацией города и компанией «Ростелеком», выполнявшей работы по замене освещения на центральных улицах, решаются в судебном порядке.

Замеры «Ростелекома» показывают, что освещенность соответствует норме. Однако в администрацию города поступают предписания ГИБДД, указывающие на ее недостаток. Работы по энергосервисному контракту муниципалитетом не приняты — точку в этом вопросе поставит суд.

Как проинформировал заместитель главы администрации города Роман Игнатушин, создана рабочая группа, которая до конца этой недели проверит все перекрестки, где установлены приборы видеофиксации на предмет освещенности, а также наличия разметки.

Ссылки по теме:

Энергосервисный контракт

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42212

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.09.2017

Россияне смогут оставлять отзывы о качестве медобслуживания на сайте госуслуг

26.09.2017

Муромский проверил ход ремонта дворов в Орле

26.09.2017

В России могут запретить Facebook

26.09.2017

В районах Орловщины награждают юбилейным знаком «80 лет Орловской области»

26.09.2017

На Орловщине отпразднуют 100-летие со дня образования системы военных комиссариатов

$ USD57.5186(-0.05)27.09
€ EUR68.0215(-0.53)27.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online