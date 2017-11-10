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МЭР снизило прогноз по инфляции на 2017 год

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08.11.2017

Министерство экономического развития (МЭР) России пересмотрело свои прогнозы по инфляции в России на 2017 год с сторону ее уменьшения — с 2,7-3,2% до 2,5-2,8%. Об этом журналистам сообщил глава МЭР Максим Орешкин в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме, передает ТАСС.

«Если говорить по году, то у нас был прогноз 2,7-3,2%, сейчас мы видим диапазон 2,5-2,8%. Мы его немного сажаем, и он у нас опускается вниз. То есть ожидаем, что на конец года инфляция будет ниже отметки в 3%», — отметил он.

По его словам, на прогноз повлияли опубликованные данные за октябрь.«Вышли данные за октябрь. Инфляция составила 2,7%. Мы видим, что динамика инфляции идет по нижней границе, даже опускается ниже нижней границы нашего прогноза», — сказал министр.

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