Медведев утвердил план поэтапного перехода к проектному финансированию строительства жилья
22.12.2017
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план поэтапного перехода от долевого к проектному финансированию жилищного строительства. По информации ТАСС, об этом сообщил на дискуссионной площадке съезда партии «Единая Россия» глава Минстроя Михаил Мень.
«Мы подготовили дорожную карту по поручению президента, план-график поэтапного перехода на проектное финансирование жилищного строительства. Она уже подписана сегодня председателем правительства, эта дорожная карта, этот план-график», — сказал Мень.
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