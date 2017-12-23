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Медведев утвердил план поэтапного перехода к проектному финансированию строительства жилья

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22.12.2017

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план поэтапного перехода от долевого к проектному финансированию жилищного строительства. По информации ТАСС, об этом сообщил на дискуссионной площадке съезда партии «Единая Россия» глава Минстроя Михаил Мень.

«Мы подготовили дорожную карту по поручению президента, план-график поэтапного перехода на проектное финансирование жилищного строительства. Она уже подписана сегодня председателем правительства, эта дорожная карта, этот план-график», — сказал Мень.

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