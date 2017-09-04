Медведев утвердил меры, направленные на поддержку экспорта в автопроме и машиностроении

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд решений правительства, связанных с поддержкой экспорта в области автопромышленности, сельхозмашиностроения и железнодорожного машиностроения.

«Они касаются поддержки экспорта в области промышленной продукции, что для нас особенно важно. Это автопромышленность, сельхозмашиностроение и железнодорожное машиностроение», — сказал Медведев на совещании с вице- премьерами.

Он напомнил, что на прошлой неделе на заседании президиума Совета по приоритетным проектам и стратегическому развитию были утверждены отраслевые стратегии развития экспорта по этим направлениям, передает ТАСС.