Медведев утвердил меры, направленные на поддержку экспорта в автопроме и машиностроении
04.09.2017
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд решений правительства, связанных с поддержкой экспорта в области автопромышленности, сельхозмашиностроения и железнодорожного машиностроения.
«Они касаются поддержки экспорта в области промышленной продукции, что для нас особенно важно. Это автопромышленность, сельхозмашиностроение и железнодорожное машиностроение», — сказал Медведев на совещании с вице- премьерами.
Он напомнил, что на прошлой неделе на заседании президиума Совета по приоритетным проектам и стратегическому развитию были утверждены отраслевые стратегии развития экспорта по этим направлениям, передает ТАСС.
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