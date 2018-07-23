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Медведев призвал сформировать условия для активного долголетия

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23.07.2018

Необходимо формировать условия для активного долголетия, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Учитывая демографические тренды, надо формировать условия для активного долголетия. Важно, чтобы граждане нашей страны не просто жили дольше, надо, чтобы эта жизнь была активной, и полной, и достойной",- сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Прежде всего, необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что всевозможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях, для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения",- пояснил он.

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