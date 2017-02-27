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Медведев призвал финансировать важные инфраструктурные региональные проекты

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27.02.2017

Инфраструктурные проекты, которые имеют определяющее значение для развития того или иного российского региона, должны получать гарантированное финансирование, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на пленарном заседании Российского инвестиционного форума.

«Те инфраструктурные проекты, которые имеют определяющее значение для развития региона, должны получить и гарантированное финансирование. Такие механизмы должны быть разработаны в самое ближайшее время», — сказал Медведев.

«А то у нас очень распространенной является ситуация, когда начинается строительство дороги или электрических сетей. Бизнес, ориентируясь на наши планы, приступает к реализации инвестпроекта, который, по сути, опирается на эту инфраструктуру. Дальше происходят какие-то сложности, в том числе сложности с бюджетом, строительство замораживается, в результате проект срывается», — добавил Медведев.

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