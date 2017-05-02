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Медведев поручил проработать снижение ставки налога на прибыль для инвесторов

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02.05.2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о снижении ставки налога на прибыль для инвесторов в средства производства. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

«Минэкономразвития России, Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проработать вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих снижение ставки налога на прибыль организаций для налогоплательщиков, осуществляющих инвестирование в приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств производства, и о результатах доложить в правительство Российской Федерации, при необходимости с соответствующими проектами федеральных законов в установленном порядке», — говорится в перечне поручений.

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