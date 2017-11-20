Медведев подписал постановления о создании ТОР в нескольких областях РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления о создании территорий опережающего развития (ТОР) «Верхний Уфалей» в Челябинской области, «Лесной» в Рязанской области и «Сосенский» в Калужской области. Соответствующие документы размещены в понедельник на сайте кабмина.

ТОР «Верхний Уфалей» создается на территории Верхнеуфалейского городского округа в Челябинской области, «Лесной» — на территории Лесновского городского поселения Шиловского муниципального района Рязанской области, «Сосенский» — в городе Сосенский Калужской области.

Постановлениями также определены виды экономической деятельности, при осуществлении которых на территориях ТОР действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов за первый год реализации инвестпроекта (2,5 млн рублей) и минимальное число создаваемых ими за тот же период новых постоянных рабочих мест (10), пишет ТАСС.