Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.07.2018 Четверг 16:53
сейчас в эфире
16:30
Документальный сериал
Невероятная наука|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Медведев обсудит с министрами возможную дополнительную помощь аграриям

Медведев обсудит с министрами возможную дополнительную помощь аграриям

Версия для печати

26.07.2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что аграриям будет оказана дополнительная помощь из-за подорожания горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение направить сейчас определенные суммы на компенсацию удорожания затрат на горюче-смазочные материалы. Может быть, потребуется еще что-нибудь, тогда сделаем», — заявил председатель правительства на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Глава кабинета министров уточнил, что данный вопрос планирует обсудить с министрами финансов и сельского хозяйства. «Будем следить за ситуацией», — заверил он.

Медведев поинтересовался у Гусева, как в регионе обстоят дела с уборкой урожая. Врио руководителя области доложил, что аграрии Воронежской области начали уборку урожая. «Погода пока не способствует этому, но прогноз позволяет нам увеличить темпы [уборки]», — сказал он. По словам Гусева, с 1,5 млн га посевных площадей на данный момент убрано порядка 15% урожая.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48106

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.07.2018

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о повышении НДС до 20%

26.07.2018

Госдума отказалась законодательно признать сожительство равноценным браку

26.07.2018

Клычков лично проинспектировал работы по благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог в Орле

26.07.2018

За полгода в орловский бюджет поступило на на 591,5 млн руб больше налогов, чем в аналогичном периоде 2017 года

26.07.2018

99,7 % клиентов удовлетворены работой Инспекции ФНС России по Орлу

$ USD62.9471(-0.14)27.07
€ EUR73.8181(+0.07)27.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online