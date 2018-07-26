Медведев обсудит с министрами возможную дополнительную помощь аграриям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что аграриям будет оказана дополнительная помощь из-за подорожания горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение направить сейчас определенные суммы на компенсацию удорожания затрат на горюче-смазочные материалы. Может быть, потребуется еще что-нибудь, тогда сделаем», — заявил председатель правительства на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Глава кабинета министров уточнил, что данный вопрос планирует обсудить с министрами финансов и сельского хозяйства. «Будем следить за ситуацией», — заверил он.

Медведев поинтересовался у Гусева, как в регионе обстоят дела с уборкой урожая. Врио руководителя области доложил, что аграрии Воронежской области начали уборку урожая. «Погода пока не способствует этому, но прогноз позволяет нам увеличить темпы [уборки]», — сказал он. По словам Гусева, с 1,5 млн га посевных площадей на данный момент убрано порядка 15% урожая.