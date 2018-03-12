Медведев назначил победителей "Лидеров России" замглавами Минздрава, Минэнерго и МЭР

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своими распоряжениями назначил победителей всероссийского конкурса «Лидеры России» Олега Салагая заместителем министра здравоохранения РФ, Павла Сорокина заместителем министра энергетики РФ, Илью Торосова заместителем министра экономического развития РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

До этого назначения Салагай занимал должность директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России. Кроме того, Салагай входит в состав ряда рабочих групп по линии ВОЗ, БРИКС, двустороннего сотрудничества и является председателем Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Как финалист конкурса «Лидеры России», Салагай получил в наставники руководителя администрации президента Антона Вайно.

Новый замминистра энергетики Павел Сорокин с 2015 года занимал пост руководителя дирекции Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго РФ. В свою очередь, по итогам конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко взял Сорокина к себе в подопечные. Илья Торосов, назначенный замглавы Минэкономразвития, на данный момент является зампредседателя правления АО «Тройка-Д Банк», его наставником стал глава министерства Максим Орешкин, пишет ТАСС.