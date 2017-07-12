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МЧС предупреждает орловцев о граде и грозе

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12.07.2017

Управление МЧС предупреждает орловцев о дальнейшем ухудшении погоды.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21 часа 12 июля до 21 часа 13 июля 2017 года будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами небольшие, днем в отдельных районах сильные, местами грозы, град. Ветер с порывами при грозе местами до 20 м/с. Температура воздуха днем 22-27°.

С 11 июля Главное управление МЧС России по Орловской области функционирует в режиме повышенной готовности, организована работа штаба Главного управления по контролю за прохождением неблагоприятных метеорологических явлений.

В случае любой беды граждане всегда могут обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40814

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