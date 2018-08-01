Мценск получит статус территории опережающего социально-экономического развития

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» опубликовало Минэкономразвития на федеральном портале проектов НПА. На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза. Дата окончания общественного обсуждения — 11 августа 2018 г.

Проект постановления разработан в соответствии с заявкой врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), согласованной с главой города Мценска Андреем Беляевым.

Как указано в пояснительной записке, проект постановления разработан в целях содействия развитию города Мценска путем диверсификации экономики, привлечения в монопрофильное муниципальное образование инвестиций и создания новых рабочих мест.

В настоящее время заключены соглашения о намерениях по реализации ‎5 инвестиционных проектов. Объем инвестиций в основной капитал составит ‎4,7 млрд рублей, число создаваемых рабочих мест — 286.

Всего за 10 лет функционирования ТОР «Мценск» планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 5 млрд рублей ‎и созданием 996 новых рабочих мест.

Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:

«Строительство завода по переработке концентрата электронного лома ‎с целью выделения цветных и драгоценных металлов» (инвестор проекта — ‎ООО НПО «АУРУС»);

«Строительство завода по производству оконной и дверной фурнитуры» (инвестор проекта — АО «Новый Элемент»);

«Организация производства нанесения полимерных покрытий на рулонный прокат» (инвестор проекта — ООО «ОрелМеталлПолимер»);

«Строительство производства по переработке техногенного металлургического сырья с применением реакторной установки» (инвестор проекта — ‎ЗАО «Металлургическая компания «Сталькрон»);

«Строительство производственной линии по экструзионной обработке цветных металлов» (инвестор проекта — ООО «Металлургическая компания «Латуни»).

Создание ТОР в моногороде Мценске будет способствовать снижению налоговой нагрузки на бизнес, что станет стимулом для развития новых и существующих производств.