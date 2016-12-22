Лучшие спортсмены Орловской области получили награды

Традиционный новогодний бал, где были отмечены спортсмены, добившиеся наивысших результатов в различных видах спорта в 2016 году, прошел в Орловском городском центре культуры.

Поздравить спортсменов и их наставников пришли заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин, начальник регионального Управления физической культуры и спорта Александр Муромский, а также заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, директор спортивной школы «Орел-Карат» Олег Кошелев.

«На Орловщине работает много спортивных школ и секций, где занимаются тысячи детей и подростков, − отметил Сергей Ступин.− Безусловно, орловский спорт может по праву гордиться своими воспитанниками и их достижениями. А каждый из присутствующих в этом зале является частичкой большой орловской спортивной семьи».

Особые слова благодарности прозвучали в адрес наставников спортсменов, ветеранов спорта.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями орловских спортсменов и концертом творческих коллективов города.

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