Ливенский медцентр приобрел аппарат для МРТ
10.11.2017
В Ливенском медицинском центре будет действовать новое направление − магнитно-резонансная томографии. Для этого в медцентр «Здоровье» был приобретен аппарат высокого экспертного класса. Подобные сегодня есть в Орле, Воронеже, Липецке и Курске. Теперь ливенцам можно проходить МРТ-диагностику, не выезжая за пределы района.
Жители Ливен уже успели оценить возможности и преимущества нового МРТ-сканера − с 25 октября аппарат работает в тестовом режиме.
Для работы с новым аппаратом помимо врачей медицинского центра «Здоровье» привлечены специалисты из Курска.
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