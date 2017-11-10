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Ливенский медцентр приобрел аппарат для МРТ

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10.11.2017

В Ливенском медицинском центре будет действовать новое направление − магнитно-резонансная томографии. Для этого в медцентр «Здоровье» был приобретен аппарат высокого экспертного класса. Подобные сегодня есть в Орле, Воронеже, Липецке и Курске. Теперь ливенцам можно проходить МРТ-диагностику, не выезжая за пределы района.

Жители Ливен уже успели оценить возможности и преимущества нового МРТ-сканера − с 25 октября аппарат работает в тестовом режиме.

Для работы с новым аппаратом помимо врачей медицинского центра «Здоровье» привлечены специалисты из Курска.

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