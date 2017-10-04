Лицей №40 Орла признан одной из лучших школ России

Подготовлен перечень 500 лучших образовательных организаций страны. Они оценивались по результатам 2016-2017 учебного года. В перечень вошли организации, продемонстрировавшие высокие результаты. В список включен лицей № 40 города Орла.

Перечень организаций подготовлен Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ.

Лицей № 40 — крупнейшее общеобразовательное учреждение Орловской области. В настоящее время в нем обучаются 1441 ученик. В минувшем учебном году 12 выпускников были награждены медалями «За особые успехи в учении».

Средняя школа № 40 была открыта в 1991 году. В 1992 году получила статус школы—лицея. В 1993 — 1998 годах школа—лицей № 40 входила в состав учебного комплекса непрерывного образования «Школа—лицей № 40 — Орловский машиностроительный техникум — Орловский факультет Всероссийского финансово-экономического института».