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Льготы на школьные обеды в Орле останутся на прежнем уровне

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20.02.2017

17 февраля в ряде орловских СМИ появилась информация о том, что на заседании профильного комитета Орловского горсовета 17 февраля обсуждался вопрос об «урезании» школьных обедов. Как сообщили в управлении образования администрации города Орла, решение Орловского городского Совета от 30 октября 2015 года об установлении мер социальной поддержки в виде питания всех учащихся городских школ действует бессрочно.

В частности, в нем указано, что дети получают бесплатное питание из расчета 40 рублей на одного учащегося и 12 рублей — на учащегося группы продленного дня. Никакие проекты решений относительно отмены или сокращения указанных социальных льгот администрацией города Орла в профильный комитет не направлялись. Соответственно, депутаты не могли рассматривать вопрос, которого не существует, сообщает городская пресс-служба.

В управлении образования подчеркивают, что все дети, посещающие общеобразовательные учреждения города Орла, будут продолжать получать бесплатное питание.

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