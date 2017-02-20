Льготы на школьные обеды в Орле останутся на прежнем уровне

17 февраля в ряде орловских СМИ появилась информация о том, что на заседании профильного комитета Орловского горсовета 17 февраля обсуждался вопрос об «урезании» школьных обедов. Как сообщили в управлении образования администрации города Орла, решение Орловского городского Совета от 30 октября 2015 года об установлении мер социальной поддержки в виде питания всех учащихся городских школ действует бессрочно.



В частности, в нем указано, что дети получают бесплатное питание из расчета 40 рублей на одного учащегося и 12 рублей — на учащегося группы продленного дня. Никакие проекты решений относительно отмены или сокращения указанных социальных льгот администрацией города Орла в профильный комитет не направлялись. Соответственно, депутаты не могли рассматривать вопрос, которого не существует, сообщает городская пресс-служба.



В управлении образования подчеркивают, что все дети, посещающие общеобразовательные учреждения города Орла, будут продолжать получать бесплатное питание.