ЛДПР внесла в Думу проект закона о выходном дне после Пасхи

Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев внесли на рассмотрение Госдумы проект закона об установлении в России нового праздничного и выходного дня — Светлого пасхального понедельника. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе думских либерал-демократов.

Речь идет о поправках в статью 112 Трудового кодекса РФ «в части установления ежегодного нерабочего дня в понедельник после воскресного дня религиозного праздника Воскресения Христова», говорится в пояснительной записке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС. «Проект разработан в целях законодательного закрепления установления нового праздничного дня — Светлого пасхального понедельника», — отмечается в сопроводительных документах.

Авторы указывают, что Трудовым кодексом РФ регионы России наделены полномочиями устанавливать праздничные дни в дополнение к общефедеральным праздничным дням. «Такие праздничные дни установлены в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Республике Крым в дни мусульманских религиозных праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, а также в других субъектах РФ», — напоминают либерал-демократы.

По данным экспертов, большая часть населения РФ (до 85%, согласно социологическим опросам) отмечает православный религиозный праздник Воскресения Христова (Пасхи).