Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин согласился стать кандидатом на должность главы Счетной палаты от «Единой России», сообщает ТАСС со ссылкой на участника заседания президиума фракции «Единая Россия».

«Да, он согласился», — сказал он. В пятницу стало известно, что «Единая Россия» предложила Кудрину выдвинуться кандидатом на пост главы Счетной палаты. По словам самого Кудрина, это предложение стало для него неожиданным, он о нем «серьезно подумает».

Участник встречи также сообщил, что фракция примет решение о его выдвижении 15 мая.

«Завтра на фракции после заседания Госдумы будем принимать решение по выдвижению кандидатуры Кудрина», — сказал собеседник агентства.