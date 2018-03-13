Кромской комбикормовый завод за два года вложит около 60 млн руб в расширение производства

13 марта в ходе рабочей поездки в Кромской район врио Губернатора области Андрей Клычков посетил ООО «Кромской комбикормовый завод», который является одним из крупнейших предприятий Орловской области по производству всех видов комбикормов для животных и птицы.

О планах по расширению производства главе региона рассказал Дмитрий Буторин — собственник группы компаний «Белый Фрегат, в которую входит ООО «Кромской комбикормовый завод». Во время работы в составе холдинговой компании «Белый Фрегат» запущена вторая линия гранулирования, на которую были установлены 2 новых пресса, что дало возможность выпуска параллельно двух видов готовой продукции. В новый гранулятор было вложено порядка 22 млн рублей. Производительность оборудования была увеличена более чем в 2 раза. Планируется проведение модернизации линии гранулирования кормов.

Кроме того, введен в действие цех по приемке, хранению и вводу растительного масла, новая технологическая линия по напылению жидких компонентов комбикорма, запущены две линии мелкой фасовки комбикормов, установлена линия смешивания на складе напольного хранения сырья.

Глава региона подчеркнул, что Правительство области готово оказать поддержку предприятию в реализации инвестиционных проектов.

Генеральный директор ООО «Кромской комбикормовый завод» Алексей Семакин сообщил, что на предприятии работает 210 человек.

Мощность завода составляет 145 тыс. тонн гранулированных компонентов в месяц.

В состав ООО «Кромской комбикормовый завод» также входит элеватор, производственной емкостью хранения сырья 77 тыс. тонн, который оснащен современным импортным оборудованием.

За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 2,3 млрд рублей с ростом 149% к уровню прошлого года.

В рамках рабочего визита в район врио Губернатора области также ознакомился с работой завода мембранных баков ООО «УНИДЖИБИ».

Заместитель генерального директора Мамука Пиртахия проинформировал, что компания «УНИДЖИБИ» специализируется на производстве расширительных мембранных баков и гидроаккумуляторов для систем водоснабжения и подъема воды.

Численность работающих в ООО «УНИДЖИБИ» — 55 человек.

В 2017 году на предприятии произведено122 тысячи единиц продукции на сумму 150,9 млн рублей, что составляет 115% к уровню 2016 года.

В этот же день Андрей Клычков посетил ООО «Мастер». Предприятие специализируется на производстве и оптовой продаже мебельного шита и комплектующих для лестниц и мебели, которые изготавливаются из натурального дерева. Также компания оказывает услуги по сушке древесины, и дальнейшей переработке материала заказчика.

С производственным процессом врио Губернатора области познакомил генеральный директор Александр Маркин.

На предприятии работает 33 человека. В 2017 году компанией произведено продукции на сумму 15,5 млн рублей (164 % к уровню 2016 года).