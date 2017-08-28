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Краснозоренский район отметил 32-ю годовщину со дня образования

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28.08.2017

Праздничные мероприятия проходили в урочище «Заказ».

Их почетными гостями стали заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, член Правительства Орловской области — руководитель Департамента государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области Сергей Аржанов, депутат Орловского областного Совета народных депутатов Геннадий Сафонов.

«Сегодня мы отмечаем день рождения малой родины, — сказал глава Краснозоренского района Иван Пряжников, обращаясь к землякам, гостям торжества. — Подводя традиционные итоги, хочу отметить, что район развивается, успешно справляется с поставленными задачами. Мы вводим в строй новые объекты, ремонтируем дороги, строим планы на будущее».

От имени Губернатора области Вадима Потомского и регионального Правительства краснозоренцев поздравил Андрей Усиков.

«Краснозоренскому району всего 32 года, но у него славная история. С этой землей связаны имена Дениса Давыдова, Маршала Советского Союза Виктора Куликова... Сегодня район входит в число лидеров региона по намолоту зерна, вносит значительный вклад в развитие Орловщины».

За высокие показатели в труде, большой вклад в социально-экономическое развитие района почетных грамот и благодарностей Губернатора и Орловского областного Совета народных депутатов были удостоены порядка двадцати краснозоренцев.

Генеральному директору ООО «ВиКо» Валерию Труфанову присвоено звание «Почетный гражданин Краснозоренского района».

Медали «За любовь и верность» вручены семейной паре Журавлевых — Людмиле Федоровне и Алексею Федоровичу, а также чете Быковских — Надежде Федоровне и Михаилу Михайловичу.

В рамках празднования Дня района воспитанники детско-юношеской спортивной школы продемонстрировали свое спортивное мастерство. Местные футбольные команды померялись силами.

Артисты и творческие коллективы Краснозоренского и Новодеревеньковского районов представили вокальные номера.

Праздничный вечер завершился фейерверком.

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