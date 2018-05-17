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Космонавт Мисуркин возглавил Федерацию бадминтона Орловской области

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17.05.2018

Сегодня, 17 мая, в областном Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина прошла презентация Федерации бадминтона Орловской области, созданной 6 октября 2017 года по инициативе космонавта-испытателя, Героя России, Почетного гражданина Орла Александра Мисуркина.

По словам Мисуркина, ставшего президентом организации, к 2021 году привлечь к занятиям бадминтоном более 5% населения области, а к 2015 году Орловщина должна войти в пятерку регионов, где этот вид спорта наиболее популярен.

В начале августа в Орле планируется провести Открытый кубок города на призы А. А. Мисуркина, который будет приурочен к 75-летию освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

Как отмечает пресс-служба областной администрации, Федерация бадминтона Орловской области будет базироваться в Городском центре культуры. Занятия начнутся с 1 июня.

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