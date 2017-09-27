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  3. Космонавт Мисуркин поздравил с орбиты Земли орловчан с 80-летием образования области

Космонавт Мисуркин поздравил с орбиты Земли орловчан с 80-летием образования области

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27.09.2017

В своем видео-поздравлении Александр Мисуркин говорит:

«Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с юбилеем — 80-летием образования Орловской области!

Мы с вами по праву гордимся героической историей родного края, славными свершениями предков. И сегодня своими силами, своим трудом делаем всё, чтобы достойно продолжить эстафету поколений — путь служения Отечеству, нашей любимой России.

Дорогие друзья!

Для меня очень дорога ваша поддержка. Находясь в космосе, за много километров от родного дома, я чувству тепло ваших сердец. Поверьте: это очень важно! Ты знаешь, что тебя ждут, в тебя верят. На тебя надеются. И ты не имеешь права подвести — своих товарищей, родных, своих земляков, свою страну!

Я искренне благодарю вас за добрые пожелания, внимание и поддержку. Хочу заверить, что мы выполним очередное задание Родины.

До встречи на Земле!

Счастья вам, здоровья, новых успехов!»

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Короткая ссылка obl1.ru/~/42239

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