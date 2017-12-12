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Клычов встретился с попечительским советом по возрождению «Дворянского гнезда».

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12.12.2017

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков сегодня встретился с членами попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда». Основной темой встречи стала подготовка к предстоящему празднованию 200-летия Ивана Тургенева, благоустройство памятных мест, связанных с жизнью великого писателя, а также в целом повышение туристической привлекательности региона.

Мероприятие проходило в музее И. А. Бунина и началось с осмотра его экспозиции. Экскурсию провела директор Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева Вера Ефремова. Она представила Клычкова проект мемориальной доски, которая будет установлена на месте дома, где родился Иван Тургенев, а также рассказала о реставрации музеев региона. Напомним, данные работы в последние годы завершены в Музее писателей-орловцев, Музее И. А. Бунина, Доме-музее Т. Н. Грановского. Сейчас реконструкция продолжается в музеях И. С. Тургенева, Н. С. Лескова.

«Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина Орловщина определена общероссийским центром празднования 200-летия Ивана Тургенева. Это возможность заявить о себе не только на всю страну, но и на весь мир», — подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, что попечительский совет по возрождению «Дворянского гнезда» был создан в 2009 году по инициативе граждан, Орловского Тургеневского общества, работников культуры. Сегодня в его рядах не только деятели искусства, краеведы, архитекторы, сотрудники музеев, но и представители бизнеса, оказывающие спонсорскую поддержку проекту.

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