Клычков заявил о развитии связей с Донецком и Луганском

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил, что регион будет развивать сотрудничество с жителями Донецкого и Луганского регионов вне зависимости от политической ситуации.

«Наши области связаны не только экономически. У нас общая история. Орловская оборонительная операция, Курская битва стали отправной точкой освобождения от фашистских захватчиков Харькова и Донбасса, всей Украины. Здесь плечо к плечу сражались тысячи советских граждан из всех уголков страны. На тот момент у них не было национальности, не было границ, не стоял вопрос юридического статуса. И мы рады, что по прошествии стольких лет ощущение единства не ослабевает. Народ с общей исторической памятью невозможно разделить по чьей-то политической прихоти», — сказал Клычков.

Напомним, что 11 июля этого года Клычков подписал указ о создании рабочей группы по интеграционному взаимодействию с жителями Донбасса. Документ направлен на развитие социально-экономического сотрудничества и предполагает систематизацию идущей между регионами работы по взаимодействию в сфере спорта, здравоохранения, образования и культуры.

Кроме того, 5 августа в День города и 75-летия освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков регион посетит делегация из Донецка.

Клычков также добавил, что если жители Киева или любого другого города захотят приехать и отметить 75-летие освобождения Орла, область с радостью их примет.

«Это общий праздник», — добавил врио губернатора.