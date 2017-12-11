Другие новости раздела

Ленты новостейКартина дняНовостиКлычков выступил за бесплатный доступ к торговым местам на ярмаркахОбщееАнонс<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Сегодня, 11&nbsp;декабря, в&nbsp;ходе аппаратного совещания правительства Орловской области врио губернатора Андрей Клычков заявил, что все желающие торговать на&nbsp;ярмарках выходного дня должны бесплатно получить такую возможность.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Клычков поручил членам правительства держать на&nbsp;особом контроле ситуацию с&nbsp;бесплатным обеспечением торговыми местами сельхозпроизводителей. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Кроме того, в&nbsp;ходе совещания был поднят вопрос о&nbsp;возобновлении работы ярмарки выходного дня на&nbsp;Приборостроительной улице. Мнение жителей, которые неоднократно высказывали недовольство переносом ярамарка на&nbsp;площадь Жукова учтут. В&nbsp;частности, по&nbsp;словам начальника УМВД по&nbsp;Орловской области Юрия Савенкова, перенос ярмарка обратно на&nbsp;Приборостроительную требует обеспечения безопасности дорожного движения.</span></p> Дополнительные свойстваКоличество просмотров21Количество комментариев0АвторСвойства публикацииДата публикацииMon, 11 Dec 2017 11:32:00 +0300
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11.12.2017

Сегодня, 11 декабря, в ходе аппаратного совещания правительства Орловской области врио губернатора Андрей Клычков заявил, что все желающие торговать на ярмарках выходного дня должны бесплатно получить такую возможность.

Клычков поручил членам правительства держать на особом контроле ситуацию с бесплатным обеспечением торговыми местами сельхозпроизводителей.

Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос о возобновлении работы ярмарки выходного дня на Приборостроительной улице. Мнение жителей, которые неоднократно высказывали недовольство переносом ярамарка на площадь Жукова учтут. В частности, по словам начальника УМВД по Орловской области Юрия Савенкова, перенос ярмарка обратно на Приборостроительную требует обеспечения безопасности дорожного движения.

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