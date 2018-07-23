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  3. Клычков встретился с участниками третьего этапа регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»

Клычков встретился с участниками третьего этапа регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»

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23.07.2018

Встреча состоялась в Банковском колледже Среднерусского института управления. Участников регионального конкурса также приветствовали первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин и ректор Орловского филиала РАНХиГС Павел Меркулов.
Глава региона Андрей Клычков поддержал и напутствовал конкурсантов в прохождении одного из плановых внеконкурсных мероприятий. В целях подготовки к прохождению четвертой конкурсной процедуры организаторами регионального конкурса предусмотрен комплекс психологических тренингов, направленных на выявление и развитие навыков коммуникации, презентации, стрессоустойчивости и лидерства.
Андрей Клычков отметил важность данного мероприятия для определения индивидуальных способностей и внутреннего потенциала каждого из участников конкурса. В дальнейшем это будет использовано для рационального распределения усилий молодых управленцев на благо развития Орловского региона.

"Не копируя федеральные проекты, мы сами на уровне региона пытаемся выявить лидеров и понять как они смогут формировать команды, ставить и решать определенные задачи«,- подчеркнул глава региона.
С этой целью индивидуальные и групповые занятия с участниками конкурса провели известные московские психологи и бизнес-тренеры.
«Серьезный срез ваших знаний и психологических особенностей будет иметь большое значение для дальнейшей работы в органах власти», — отметил Андрей Клычков.
Во время общения с участниками конкурса «Молодые кадры Орловщины» глава региона подчеркнул свое пристальное внимание к каждому из этапов конкурса, также заявил о намерении поработать лично с одной из групп конкурсантов на стадии обсуждения проектов,а впоследствии и реализации конкурсного проекта.

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