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  3. Клычков встретился с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко

Клычков встретился с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко

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16.05.2018

Рабочая встреча состоялась 16 мая в администрации Орловской области.

Ее участниками также стали первый заместитель Председателя Правительства Орловской области Николай Злобин и исполняющий обязанности заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Олег Борисов.

Стороны обсудили вопросы подготовки к прохождению отопительного сезона в области. Как сообщил глава региона, подготовлен проект соответствующего распоряжения и в ближайшее время в муниципальных образованиях начнется подготовительная работа к отопительному сезону. Андрей Клычков подчеркнул, что органы власти будут активно взаимодействовать с Приокским управлением Ростехнадзора по всем направлениям деятельности, чтобы выполнить требования законодательства.

«Самые главные показатели для нас — это отсутствие аварийности и травматизма», — отметил Василий Челенко, подчеркнув в этой связи важность решения вопроса с закрытием подвальных котельных.

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