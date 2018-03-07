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  3. Клычков встретился с президентом московской школы управления «Сколково» Шароновым

Клычков встретился с президентом московской школы управления «Сколково» Шароновым

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07.03.2018

В рамках рабочей встречи врио Губернатора отметил, что был в числе слушателей ряда лекций специалистов Московской школы управления «Сколково».

«Один из вопросов, который стоит в повестке дня — кадровый потенциал, рост профессионализма как на государственной, муниципальной службе, так и по другим отраслям, — подчеркнул Андрей Клычков. — Орловская область — второй после Москвы регион в ЦФО по количеству студентов на 10 тыс. населения. Мы рассматриваем развитие образовательной компетенции в числе стратегических приоритетов».

Как сообщил глава области, в ближайшее время стартует конкурс «Молодые лидеры Орловщины». Его победители получат возможность пройти стажировку, а затем и трудоустроиться на должности муниципальной и государственной службы.

Андрей Шаронов выразил заинтересованность в сотрудничестве Московской школы управления «Сколково» с администрацией и крупными компаниями области.

«Наша организация, взаимодействующая с 15 регионами России, готова предложить решения для укрепления управленческого ресурса Орловской области», — заверил он.

Также сегодня Андрей Шаронов выступил с авторской лекцией «Я: 2.0. О важности трансформации любого из нас» перед представителями власти, бизнеса, науки и студенчества.

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