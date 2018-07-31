Клычков встретился с президентом Международного Конгресса промышленников и предпринимателей Чайкой

Основной темой обсуждения стала реализация заключенного 9 июля соглашения о сотрудничестве Правительства региона с Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей.

Напомним, что данное взаимодействие позволит Орловской области эффективно развивать промышленный и аграрный потенциал, выйти на международный рынок, привлечь новых инвесторов.

Также ключевым предметом партнерства является использование потенциала Международного Конгресса для осуществления мониторинга орловских дорог с использованием инновационного отечественного оборудования, не имеющего мировых аналогов.

«Отрадно, что за сравнительно короткий промежуток времени мы смогли перейти к практическому этапу реализации достигнутых договоренностей, что вперед движемся в очень уверенном темпе», — подчеркнул Андрей Клычков.

По его словам, заявленные совместные проекты получили широкую поддержку и одобрение граждан.

«От любой общественной организации ждут не деклараций, а конкретных дел, — заявил Артем Чайка. — Наш технологический партнер готов презентовать в Орловской области новейшую систему мониторинга качества дорог, которую сегодня мы увидим в действии. Она усилит проект „Губернаторский контроль“, обеспечит экономию бюджетных средств, их эффективное и рациональное использование».

Глава области отметил, что такое партнерство, в частности, пилотное исследование дорог, увеличит шансы Орловщины принять участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».